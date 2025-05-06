У Херсоні автівка наїхала на вибухівку: поранені 3 людини

ілюстративне фото: Нацполіція

У вівторок вранці, 6 травня, у Дніпровському районі Херсона цивільне авто наїхало на вибуховий пристрій. Поранення дістали троє містян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, вибухівка здетонувала близько 9:00.

Відомо, що 31-річний чоловік отримав забій плеча і садна голови. Він лікуватиметься амбулаторно. У 23-річного херсонця — забій ноги і пошкодження пальця руки. Потерпілого госпіталізували до травматологічного відділення.

"Ще один 28-річний постраждалий дістав мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.