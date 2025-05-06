На Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

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У місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився у понеділок, 5 травня.

Внаслідок вибуху чоловік зазнав важкого поранення — часткової ампутації лівої стопи. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Обставини події з'ясовують правоохоронці.

У ДСНС наголошують про важливість дотримання правил мінної безпеки:

У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів — негайно телефонуйте 101 або 102.

Не наближайтеся, не торкайтеся й не переміщуйте такі предмети.

Обов'язково пояснюйте дітям, як діяти у разі небезпеки.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік підірвався на міні. Він помер дорогою до лікарні.

З початку повномасштабної війни сапери ДСНС й та Нацполіції очистили від мін та інших вибухонебезпечних предметів понад 2400 квадратних кілометрів території України.