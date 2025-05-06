На Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
У місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент трапився у понеділок, 5 травня.
Внаслідок вибуху чоловік зазнав важкого поранення — часткової ампутації лівої стопи. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.
Обставини події з'ясовують правоохоронці.
У ДСНС наголошують про важливість дотримання правил мінної безпеки:
- У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів — негайно телефонуйте 101 або 102.
- Не наближайтеся, не торкайтеся й не переміщуйте такі предмети.
- Обов'язково пояснюйте дітям, як діяти у разі небезпеки.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік підірвався на міні. Він помер дорогою до лікарні.
З початку повномасштабної війни сапери ДСНС й та Нацполіції очистили від мін та інших вибухонебезпечних предметів понад 2400 квадратних кілометрів території України.
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