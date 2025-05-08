На Харківщині 11-річна дитина підірвалася на вибухівці
Інцидент трапився сьогодні, 8 травня, у селі Зарічне Чугуївського району. Постраждалого хлопчика госпіталізували до лікарні
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За наявними даними, 11-річний хлопчик знайшов у полі невідомий предмет, який здетонував.
"Внаслідок вибуху дитина отримала важкі поранення та була госпіталізована", – йдеться в повідомленні.
Наразі лікарі надають постраждалому медичну допомогу.
В ОВА закликали цивільних у жодному разі не чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення необхідно негайно викликати на місце відповідні служби за номерами: 112, 101 або 102.
Нагадаємо, днями в місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.
Окупанти атакували автівку на Харківщині: поранено трьох жінокВсі новини »
08 травня 2025, 12:23Авіаудар по Сумщині: жінку дістали з-під завалів, є загиблий
08 травня 2025, 10:15Росіяни за добу вбили 8 цивільних на Донеччині
08 травня 2025, 09:05
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Під Запоріжжям російський дрон атакував цивільну автівку: загинула жінка
08 травня 2025, 19:40У застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів: деталі
08 травня 2025, 19:00У Миколаєві в дитсадку зробили сучасне укриття на 180 місць
08 травня 2025, 18:59Окупанти скинули із безпілотника вибухівку на Херсонщині - загинула жінка
08 травня 2025, 18:50У центрі Києва обмежать рух: названа причина
08 травня 2025, 18:40На Волині судитимуть чоловіка, який вдарив і зґвалтував свою співмешканку
08 травня 2025, 18:32У Сумах жінка намагалася продати немовля за $30 тисяч
08 травня 2025, 17:56На Полтавщині жінка-водій збила велосипедиста
08 травня 2025, 17:40У Києві лікарі уперше в Україні пересадили немовляті печінку від несумісного донора
08 травня 2025, 17:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »