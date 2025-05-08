На Харківщині 11-річна дитина підірвалася на вибухівці

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Інцидент трапився сьогодні, 8 травня, у селі Зарічне Чугуївського району. Постраждалого хлопчика госпіталізували до лікарні

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За наявними даними, 11-річний хлопчик знайшов у полі невідомий предмет, який здетонував.

"Внаслідок вибуху дитина отримала важкі поранення та була госпіталізована", – йдеться в повідомленні.

Наразі лікарі надають постраждалому медичну допомогу.

В ОВА закликали цивільних у жодному разі не чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення необхідно негайно викликати на місце відповідні служби за номерами: 112, 101 або 102.

Нагадаємо, днями в місті Ізюм Харківської області 49-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні.