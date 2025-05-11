Російський снаряд влучив у багатоповерхівку в Херсоні: поранені мирні жителі

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У неділю, 11 травня, російські війська обстріляли з артилерії житловий будинок у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу в будинку пошкоджені балкони та розбиті вікна.

"Постраждали двоє людей. До лікарні з уламковими пораненими шпиталізували 76-річну жінку", — йдеться в повідомленні.

Також мінно-вибухову травму та перелом руки отримала 57-річна херсонка. У момент ворожого удару вона перебувала на вулиці. Жінці надали необхідну допомогу. Тепер вона лікуватиметься амбулаторно.

Олександр Прокудін показав наслідки російських ударів по Херсону.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє цивільних, одна людина загинула.