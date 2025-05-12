В Херсонской области гражданский взорвался на мине
В воскресенье, 11 мая, в поселке Велетенское Херсонского района местный житель подорвался на мине
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
"54-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Его доставили в больницу, где медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, 6 мая в Днепровском районе Херсона гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство. Ранения получили трое горожан.
Также на днях в городе Изюм Харьковской области 49-летний мужчина подорвался на противопехотной мине.
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