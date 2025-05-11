Росіяни вбили жителя Херсонщини, постраждали 3 цивільних

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Протягом минулої доби, 10 травня, окупаційні російські війська тероризували близько 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали троє мирних жителів, одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Зміївка, Тягинка, Червоний Маяк, Милове, Нововоронцовка, Миколаївка, Золота Балка, Вірівка, Бургунка, Костирка, Осокорівка та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили два приватні будинки. Також загарбники понівечили стільникову вежу й приватний автомобіль.

Нагадаємо, 10 травня у Херсоні російські війська атакували з дрона мирного жителя, він загинув.