14:08  11 травня
На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками: водій загинув
08:30  11 травня
Прикордонники показали, як полюють на артилерію росіян під Вовчанськом
11:20  11 травня
Трагедія в Києві: у власній квартирі живцем згоріла людина
UA | RU
UA | RU
11 травня 2025, 09:00

Росіяни вбили жителя Херсонщини, постраждали 3 цивільних

11 травня 2025, 09:00
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 10 травня, окупаційні російські війська тероризували близько 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали троє мирних жителів, одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Зміївка, Тягинка, Червоний Маяк, Милове, Нововоронцовка, Миколаївка, Золота Балка, Вірівка, Бургунка, Костирка, Осокорівка та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили два приватні будинки. Також загарбники понівечили стільникову вежу й приватний автомобіль.

Нагадаємо, 10 травня у Херсоні російські війська атакували з дрона мирного жителя, він загинув.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли окупанти Херсон жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: пошкоджена інфраструктура
11 травня 2025, 07:25
Ніч без тривог, ранок із дроном: росіяни знову атакували Нікопольщину
10 травня 2025, 13:31
Обстріли Костянтинівки: горіли житлові будинки, є постраждалий
10 травня 2025, 11:34
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Прикордонники знищили на Сумщині ворожі безпілотники-камікадзе: фото
11 травня 2025, 14:41
На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками: водій загинув
11 травня 2025, 14:08
Росіяни атакували дроном житловий будинок на Запоріжжі: є постраждала
11 травня 2025, 13:37
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ: інформація станом на 11 травня
11 травня 2025, 13:00
На Запоріжжі окупанти скинули авіабомби на прифронтове село: поранена жінка
11 травня 2025, 12:35
Україна готова зустрічатись, якщо Росія підтвердить повне припинення вогню, — Зеленський
11 травня 2025, 12:15
Війська РФ атакували Донеччину КАБами: поранені 3 цивільних, зруйнована інфраструктура
11 травня 2025, 11:50
Трагедія в Києві: у власній квартирі живцем згоріла людина
11 травня 2025, 11:20
Війна триватиме: по заяві Путіна і стамбульських переговорах-2
11 травня 2025, 10:55
Росія запустила по Україні понад 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО
11 травня 2025, 10:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Всі блоги »