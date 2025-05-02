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02 травня 2025, 22:20

На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Він помер дорогою до лікарні

02 травня 2025, 22:20
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фото: ілюстративне
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У Херсонській області внаслідок підриву на міні загинув 47-річний чоловік

Як передає RegioNews, про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

За його словами, пригода сталася у полі поблизу села Саблуківка. Місцевий житель зазнав важких поранень і помер дорогою до лікарні.

Очільник регіону висловив щирі співчуття рідним загиблого.

Нагадаємо, на Херсонщині фермер підірвався на міні.

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Прокудін Олександр Херсонська область Херсонська ОДА міна загибель
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