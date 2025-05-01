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01 травня 2025, 18:35

У Херсоні росіяни атакували безпілотником цивільного

01 травня 2025, 18:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У четвер, 1 травня, у Дніпровському районі Херсона окупанти атакували дроном чоловіка. Постраждалому знадобилася медична допомога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Під удар потрапив 45-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму", – йдеться в повідомленні.

Наразі лікарі надають допомогу потерпілому.

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, російський безпілотник атакував жителя Херсона в середмісті.

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