У Херсоні росіяни атакували безпілотником цивільного
У четвер, 1 травня, у Дніпровському районі Херсона окупанти атакували дроном чоловіка. Постраждалому знадобилася медична допомога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"Під удар потрапив 45-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму", – йдеться в повідомленні.
Наразі лікарі надають допомогу потерпілому.
Нагадаємо, у четвер, 1 травня, російський безпілотник атакував жителя Херсона в середмісті.
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