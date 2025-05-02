В Херсонской области мужчина подорвался на мине. Он умер по дороге в больницу
В Херсонской области в результате подрыва на мине погиб 47-летний мужчина
Как передает RegioNews, об этом глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин сообщил в Телеграмме.
По его словам, происшествие произошло в поле вблизи села Саблуковка. Местный житель получил тяжелые ранения и умер по дороге в больницу.
Глава региона выразил искренние соболезнования родным погибшего.
Напомним, в Херсонской области фермер взорвался на мине.
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