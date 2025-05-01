Окупанти вдарили по Херсону: є поранений

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники атакували чоловіка 1970 року народження близько 12:45. Херсонець дістав вибухову травму і контузію.

"Потерпілий самостійно звернувся до медзакладу. Він лікуватиметься амбулаторно", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, російський безпілотник атакував мешканку Антонівки під Херсоном. Вона зазнала вибухової травми та уламкових поранень.