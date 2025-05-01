Окупанти вдарили по Херсону: є поранений
Сьогодні вдень, 1 травня, російські окупанти атакували безпілотником середмістя Херсона. Поранення дістав мирний житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники атакували чоловіка 1970 року народження близько 12:45. Херсонець дістав вибухову травму і контузію.
"Потерпілий самостійно звернувся до медзакладу. Він лікуватиметься амбулаторно", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 1 травня, російський безпілотник атакував мешканку Антонівки під Херсоном. Вона зазнала вибухової травми та уламкових поранень.
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