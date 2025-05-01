У полі на Херсонщині фермер підірвався на міні
У Калинівській громаді на Херсонщині під час робіт в полі на боєприпасі підірвався фермер
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
"У Калинівській громаді під час польових робіт постраждав фермер", – йдеться у повідомленні.
Подія сталася в полі поблизу Андріївки. У 46-річного чоловіка – вибухова травма, уламкові поранення руки, ноги й очей.
Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, 27 квітня на Харківщині на вибухівці підірвався автомобіль. Поранення отримали троє людей.
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