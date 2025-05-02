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02 травня 2025, 07:57

На Херсонщині через ворожі удари поранені 6 людей

02 травня 2025, 07:57
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фото: з відкритих джерел
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Впродовж 1 травня під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 30 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через ворожі обстріли отримали поранення 6 людей.

Нагадаємо, протягом доби росіяни атакували Нікопольщину, Криворіжжя та Синельниківщину. Окупанти били по Дніпропетровщині артилерією та FPV-дронами.

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