Росіяни обстріляли центр Херсона: поранена 6-річна дитина

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Сьогодні, 22 квітня, внаслідок російського обстрілу в Центральному районі Херсона постраждала 6-річна дівчинка. Дитину шпиталізували до лікарні з травмами

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"У 6-річної дівчинки — вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія. Нині вона — під наглядом медиків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи атакували дроном ритуальну процесію на території лікарні в центрі Херсона. Поранення отримали шестеро людей.