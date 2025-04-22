Росіяни обстріляли центр Херсона: поранена 6-річна дитина
Сьогодні, 22 квітня, внаслідок російського обстрілу в Центральному районі Херсона постраждала 6-річна дівчинка. Дитину шпиталізували до лікарні з травмами
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"У 6-річної дівчинки — вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія. Нині вона — під наглядом медиків", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні російські терористи атакували дроном ритуальну процесію на території лікарні в центрі Херсона. Поранення отримали шестеро людей.
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