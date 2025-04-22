На Херсонщині через ворожі обстріли загинула одна людина, семеро поранені
У Херсонській області за добу через російську агресію загинула одна людина, семеро отримали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 36 населених пунктів. Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.
Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.
Окрім того, окупанти понівечили газопровід та господарську споруду.
Нагадаємо, впродовж 21 квітня окупанти завдали 552 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
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