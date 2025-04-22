У Херсоні ворожий дрон атакував ритуальну процесію на території лікарні
Російські терористи близько опівдні з безпілотника атакували ритуальну процесію на території лікарні у центрі Херсона
Про це повідомляє пресслужба Херсонської МВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки травми отримали 6 людей: 4 — працівники ритуальної служби, 2 — працівники медзакладу.
У всіх постраждалих переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Вік потерпілих — від 19 до 64 років.
Також пошкоджено будівлю медзакладу та службові авто.
Нагадаємо, в Херсонській області за добу через російську агресію загинула одна людина, семеро отримали поранення.
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