У Херсоні ворожий дрон атакував ритуальну процесію на території лікарні

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Російські терористи близько опівдні з безпілотника атакували ритуальну процесію на території лікарні у центрі Херсона

Про це повідомляє пресслужба Херсонської МВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки травми отримали 6 людей: 4 — працівники ритуальної служби, 2 — працівники медзакладу.

У всіх постраждалих переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Вік потерпілих — від 19 до 64 років.

Також пошкоджено будівлю медзакладу та службові авто.

Нагадаємо, в Херсонській області за добу через російську агресію загинула одна людина, семеро отримали поранення.