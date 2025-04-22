Росіяни обстріляли Мирноград на Донеччині: 3 загиблих і 2 поранених

фото: Вадим Філашкін

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Близько полудня росіяни знову атакували дроном цивільний автомобіль і вбили двох людей: 75-річного чоловіка і 63-річну жінку. Ще одна жертва — 72-річний чоловік, який загинув у приватному секторі", — йдеться в повідомленні.

Також у центрі міста двоє людей отримали поранення. Обох потерпілих доставили до лікарні.

Вадим Філашкін вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки ФАБами на Запоріжжя постраждали 26 людей, загинула жінка.