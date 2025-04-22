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22 квітня 2025, 17:00

Росіяни обстріляли Мирноград на Донеччині: 3 загиблих і 2 поранених

22 квітня 2025, 17:00
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фото: Вадим Філашкін
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Сьогодні вдень, 22 квітня, окупанти обстріляли Мирноград Покровського району. Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, двоє цивільних постраждали

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Близько полудня росіяни знову атакували дроном цивільний автомобіль і вбили двох людей: 75-річного чоловіка і 63-річну жінку. Ще одна жертва — 72-річний чоловік, який загинув у приватному секторі", — йдеться в повідомленні.

Також у центрі міста двоє людей отримали поранення. Обох потерпілих доставили до лікарні.

Вадим Філашкін вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки ФАБами на Запоріжжя постраждали 26 людей, загинула жінка.

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