Росіяни обстріляли передмістя Херсона: загинули цивільні

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Через російські обстріли селища Антонівка Херсонського району, які окупанти здійснили минулого та цього тижня, загинули двоє мирних мешканців. Тіла жертв виявили сьогодні, 20 квітня

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Серед жертв російського терору — чоловік та жінка.

"Смертельні поранення дістав 65-річний чоловік. Кілька днів тому він потрапив під російський обстріл в Антонівці. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", — йдеться в повідомленні.

Також сьогодні стало відомо, що через російський обстріл Антонівки 12 квітня загинула 51-річна жінка.

Нагадаємо, 19 квітня російські загарбники атакували Станіслав Херсонського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік.