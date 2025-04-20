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20 апреля 2025, 19:10

Россияне обстреляли пригород Херсона: погибли гражданские

20 апреля 2025, 19:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате российских обстрелов поселка Антоновка Херсонского района, которые оккупанты совершили на прошлой и на этой неделе, погибли двое мирных жителей. Тела жертв обнаружили сегодня, 20 апреля

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Среди жертв российского террора – мужчина и женщина.

"Смертельные ранения получил 65-летний мужчина. Несколько дней назад он попал под российский обстрел в Антоновке. Мои соболезнования родным и близким убитого", - говорится в сообщении.

Также сегодня стало известно, что из-за российских обстрелов Антоновки 12 апреля погибла 51-летняя женщина.

Напомним, 19 апреля российские захватчики атаковали Станислав Херсонского района. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина.

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