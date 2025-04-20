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20 квітня 2025, 16:05

На Херсонщині мотоцикліст підірвався на міні

20 квітня 2025, 16:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці у Новорайській громаді місцевий житель, який їхав на мотоциклі, підірвався на міні. Потерпілого херсонця ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За наявними даними, 31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухонебезпечний предмет – міну.

"У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Бериславі Херсонської області поліцейський автомобіль підірвався на протипіхотній міні.

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