Окупанти вбили мешканця Херсонського району
Минулої доби, 19 квітня, російські загарбники атакували з різних видів озброєння село Станіслав Херсонського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинув місцевий житель
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, чоловік 1967 року народження потрапив під комбінований ворожий удар.
"На жаль, російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо мирних мешканців.
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