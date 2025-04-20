Окупанти вбили мешканця Херсонського району

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, чоловік 1967 року народження потрапив під комбінований ворожий удар.

"На жаль, російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо мирних мешканців.