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20 квітня 2025, 17:40

Зеленський: на Торецькому напрямку воїни ЗСУ потрапили в російську засідку, є загиблі

20 квітня 2025, 17:40
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фото: president.gov.ua
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На Великдень окупаційні війська РФ зберігають високу бойову активность на Покровському напрямку. Також тривають бої на інших напрямках в Донецькій області та на Курщині. Поблизу Торецька загинули бійці ЗСУ, які потрапили у ворожу засідку

Відповідну заяву зробив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Наразі зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Так, від початку доби відбулося вже 46 російських штурмів на різних напрямках і 901 обстріл (448 – із важкого озброєння). Станом на 16:00 зафіксовані вже більш ніж 400 застосувань росіянами FPV.

Президент акцентував увагу на тому, що путінські слова про "припинення вогню" також виявилися пустими для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині.

"На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені.

Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Також повідомлялося, що сьогодні росіяни влаштували провокацію в тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я".

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РФ війна обстріли окупанти штурм ЗСУ Донецька область Покровськ перемир'я Торецьк Зеленський Володимир
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