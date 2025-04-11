Росіяни атакували КАБами Куп'янськ: постраждали 3 цивільних, є руйнування

фото: Харківська обласна прокуратура

Вчора, 10 квітня, окупанти вдарили КАБами по Куп'янську на Харківщині. Внаслідок ворожих авіаударів пошкоджені житлові будинки, постраждали мирні жителі

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили КАБами по Куп'янську у період з 21:35 до 21:55. Авіабомби поцілили по приватних житлових секторах.

"61-річний чоловік дістав вибухове поранення, його доставили до лікарні для надання допомоги. Також мешканець 62 років та 73-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес", – йдеться у повідомленні.

Через обстріл пошкоджені понад 10 будинків та господарчі споруди.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої атаки російського безпілотника на багатоповерхівку в Озерному, що на Житомирщині, постраждали шестеро цивільних, одна людина загинула.