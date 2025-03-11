Росіяни вбили двох цивільних на Херсонщині
Протягом минулої доби, 10 березня, через російські дронові атаки на населені пункти Херсонщини загинули двоє людей
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Учора окупаційні війська обірвали життя 59-річного жителя Золотої Балки та 75-річної жительки Зміївки. Мої співчуття рідним і близьким вбитих", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 березня російські окупанти обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області. Повідомлялося, що через російські обстріли отримали поранення 11 людей.
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