На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 11 людей
Впродовж 10 березня російські окупанти обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі.
Через російські обстріли дістали поранення 11 людей.
Очільник ОВА зазначив, що під час нічної дронової атаки сили ППО знищили над територією області два Shahed-131/136.
Нагадаємо, у ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили ракету та 79 дронів, ще 35 БпЛА – локаційно втрачені.