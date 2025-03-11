Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено 4 цивільних

фото: Донецька обласна прокуратура

У вівторок, 11 березня, о 04:20 окупанти здійснили черговий авіаудар по Костянтинівці, застосувавши бомбу ФАБ-250. У зоні ураження опинилися житлові квартали, є поранені

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали 52-річна мати та її 30-річний син, 54-річна мешканка міста, а також 23-річна дівчина. У момент обстрілу вони перебували у своїх домівках.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, порізи та переломи.

Окрім того, зазнали руйнувань багатоквартирні будинки, автомобіль, лінія електропередач та газопровід.

Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині росіяни вбили одного цивільного та трьох поранили.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.