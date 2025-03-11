Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Донецькій області
У Сіверську на Донеччині РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку. Внаслідок авіаудару одна людина загинула ще четверо дістали поранення
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сіверськ. 1 загиблий і 4 поранених. Сьогодні вдень росіяни скинули там авіабомбу на багатоповерхівку. Поранені евакуйовані до лікарні, на місці працюють всі відповідальні служби", - йдеться у повідомленні.
Філашкін закликав мешканців області не перетворювати себе на мішені і своєчасно евакуюватися.
Нагадаємо, в Донецькій області росіяни вбили одного цивільного та трьох поранили.
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