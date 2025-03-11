02:26  11 березня
На Буковині прикордонники за допомогою дрона зупинили вояж чоловіків до Молдови
04:30  11 березня
В Україні вийде драма про лідера кримськотатарського народу
05:30  11 березня
На Донеччині Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Оса"
UA | RU
UA | RU
11 березня 2025, 10:43

Удари по Сумщині: рятувальники ліквідували масштабну пожежу

11 березня 2025, 10:43
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 10 березня, пізно ввечері Росія завдала чергового удару по одному з прикордонних населених пунктів у Сумському районі

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки в житловому секторі спалахнула масштабна пожежа.

Рятувальникам ДСНС вдалося зупинити поширення вогню та повністю його ліквідувати.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Окрім того, було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

Нагадаємо, вночі та зранку 11 березня російська армія здійснила 11 ударів по Сумській області, зафіксовано 36 вибухів.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

РФ пожежа ДСНС Сумська область атака приватні будинки
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
35-річну жительку Одещини, яка сокирою зарубала односельця, можуть ув’язнити на 15 років
11 березня 2025, 11:41
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено 4 цивільних
11 березня 2025, 11:41
Переговори у Саудівській Аравії: Україна та США розпочинають зустріч
11 березня 2025, 11:16
19-річна дівчина готувала теракт у Миколаєві: що відомо
11 березня 2025, 11:05
Більшість українців вважають, що метою Росії є знищення України
11 березня 2025, 10:56
На Прикарпатті судитимуть банду, яка виготовляла психотропи у пересувній нарколабораторії
11 березня 2025, 10:34
ДБР викрило інспекторку виправної колонії, яка під час окупації Херсонської області працювала на росіян
11 березня 2025, 10:07
У Черкасах горів магазин: подробиці від рятувальників
11 березня 2025, 09:58
Дронова дипломатія: коли аргументи вибухають над Москвою
11 березня 2025, 09:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »