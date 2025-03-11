Удари по Сумщині: рятувальники ліквідували масштабну пожежу
У понеділок, 10 березня, пізно ввечері Росія завдала чергового удару по одному з прикордонних населених пунктів у Сумському районі
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки в житловому секторі спалахнула масштабна пожежа.
Рятувальникам ДСНС вдалося зупинити поширення вогню та повністю його ліквідувати.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
Окрім того, було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.
Нагадаємо, вночі та зранку 11 березня російська армія здійснила 11 ударів по Сумській області, зафіксовано 36 вибухів.
Раніше ми повідомляли, що в ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.