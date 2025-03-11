Россияне убили двух гражданских в Херсонской области
За прошедшие сутки, 10 марта, из-за российских дроновых атак на населенные пункты Херсонщины погибли два человека
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Вчера оккупационные войска оборвали жизнь 59-летнего жителя Золотой Балки и 75-летней жительницы Змиевки. Мои соболезнования родным и близким убитых", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 марта российские оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов Херсонской области. Сообщалось, что из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек.
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