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03 березня 2025, 08:20

Російські війська вбили 4 та поранили 10 мирних жителів Херсонщини

03 березня 2025, 08:20
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські окупанти атакували близько 25 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще 10 мирних жителів дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Інженерне, Козацьке, Кізомис, Костирка, Комишани, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Новорайськ, Придніпровське, Ромашкове, Садове, Софіївка, Широка Балка та Зміївка.

"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та три приватні будинки. Також окупанти понівечили автобус і приватні автомобілі.

Нагадаємо, до двох збільшилася кількість жертв внаслідок атаки російського БпЛА на маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона вчора, 2 березня.

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