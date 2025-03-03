Росіяни вдарили по цивільному авто на Херсонщині: загинула жінка, постраждав чоловік

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Вчора ввечері, 2 березня, війська РФ атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі. Є жертва та постраждалий

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Атака сталася близько 17:30.

"Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці. Висловлюю щирі співчуття родичам вбитої", – йдеться в повідомленні.

Також під час атаки постраждав 53-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Він перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, 1 березня російські окупанти атакували дроном мешканку Антонівки, що під Херсоном. Вчора 65-річна жінка померла у лікарні.

Також повідомлялося, що 2 березня росіяни атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні. Одна пасажирка загинула, ще 10 — поранені.