Российские войска убили 4 и ранили 10 мирных жителей Херсонщины
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали около 25 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских, еще 10 мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и три частных дома. Также оккупанты изуродовали автобус и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, до двух увеличилось количество жертв в результате атаки российского БпЛА на маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона вчера, 2 марта.
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