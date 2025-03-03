Атака БпЛА на Кривий Ріг: пошкоджені промислове підприємство, медзаклад і будинки

фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі Дніпропетровської області через атаку БпЛА в ніч на 3 березня пошкоджені промислове підприємство, медзаклад і будинки. Поранена жінка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Лікуватися буде вдома", — йдеться у повідомленні.

У місті пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, шість багатоповерхівок та авто. Через атаку сталася пожежа, її загасили.

Сергій Лисак додав, що ввечері та вранці окупанти обстрілювали Нікопольщину. Дрони-камікадзе били по Мирівській та Марганецькій громадах. На щастя, загиблих і поранених немає.

Крім того, оборонці неба збили сім ворожих БпЛА на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, в ніч на 3 березня російські війська вдарили по Кривому Рогу дроном. Внаслідок ворожої атаки постраждала мирна мешканка.