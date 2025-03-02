Росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинула людина, 9 поранених
Сьогодні, 2 березня, війська РФ атакували з безпілотника маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона. Є жертва, багато пасажирів поранені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, вдень росіяни скинули вибухівку на маршрутний автобус.
"Внаслідок цього одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали травми різного ступеню та доставлені до лікарні", — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені Росією.
Нагадаємо, 1 березня російські окупанти атакували безпілотником жительку селища Антонівка під Херсоном. Сьогодні 65-річна жінка померла у лікарні.
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