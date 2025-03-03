Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджені будинки
Вчора, 2 березня, окупаційні війська РФ завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- Шість авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Варварівці.
- 366 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Пʼятихатки, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.
- 173 артобстріли завдали окупанти по території Пʼятихаток, Камʼянського, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новопавлівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, ввечері 1 березня росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів пошкоджений багатоповерховий будинок, поранення дістала мирна жителька.
Пізніше кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до двох. До медиків звернулась 59-річна жінка.
Удар по маршрутці в Херсоні: зросла кількість загиблихВсі новини »
03 березня 2025, 07:16У Харкові російський БпЛА атакував багатоповерхівку: постраждали 8 людей, серед них — дитина
03 березня 2025, 00:55Ракетний удар по Одесі: пошкоджена припортова інфраструктура та цивільне судно, є поранені
02 березня 2025, 09:55
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Російські війська вбили 4 та поранили 10 мирних жителів Херсонщини
03 березня 2025, 08:20Саміт щодо України у Лондоні: про що домовились лідери Європи
03 березня 2025, 08:15Атака БпЛА на Кривий Ріг: пошкоджені промислове підприємство, медзаклад і будинки
03 березня 2025, 07:55Сьогодні в Україні буде майже без опадів: прогноз погоди на 3 березня
03 березня 2025, 07:49Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо його запросять на "конструктивний діалог"
03 березня 2025, 07:25Удар по маршрутці в Херсоні: зросла кількість загиблих
03 березня 2025, 07:16Прикордонники показали, як знищили дронами укриття та російську піхоту
03 березня 2025, 07:10У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
03 березня 2025, 07:08Відключення світла 3 березня: в Укренерго повідомили, коли діятимуть обмеження
03 березня 2025, 06:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »