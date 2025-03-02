Окупанти вбили 2 і поранили 7 жителів Донеччини
Вчора, 1 березня, російські окупаційні війська завдали 3 180 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних загинули, постраждали семеро мирних жителів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Під вогнем перебували міста Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, села Зелений Гай, Іванопілля, Малинівка, Нова Полтавка, Новоекономічне та Новооленівка.
Руйнувань зазнали 78 цивільних об’єктів, з них – 48 житлових будинків.
"По Краматорську росіяни завдали два удари, один з них бомбою "ФАБ-250", – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Пошкоджено щонайменше 4 приватних будинки", — йдеться в повідомленні.
Також протягом доби:
- Одна людина загинула в Малинівці Покровського району, пошкоджений багатоквартирний будинок.
- Покровськ витримав шість ворожих обстрілів, зокрема два бомбових. Двоє мирних жителів отримали поранення, руйнувань зазнали п'ять багатоквартирних і вісім приватних будинків.
- На Іванопілля окупанти скинули бомбу "ФАБ-250" – поранили людину, пошкодили чотири приватних будинки і заклад освіти.
- У Білицькому російський дрон травмував цивільну особу. Один поранений – у Новій Полтавці, пошкоджено три приватних будинки.
- По Костянтинівці ворог вдарив двома ФАБами та дроном – пошкодив один багатоповерховий та сім приватних будинків, 12 гаражів, магазин, ЛЕП.
- Слов’янськ РФ атакувала з РСЗВ "Смерч" із касетними зарядами – пошкоджено базу відпочинку, АЗС, чотири транспортних засоби. У Лимані – два пошкоджених будинки, у Новооленівці – дев'ять.
- На Зелений Гай війська РФ скинули бомбу "УМПБ Д-30 СН", руйнувань зазнали два приватних будинки, гуртожиток, магазин, адмінбудівля, заклад освіти та будинок культури.
Нагадаємо, в Одесі через ракетний удар пошкоджені припортова інфраструктура та цивільне судно, є поранені.