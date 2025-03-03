У Харкові російський БпЛА атакував багатоповерхівку: постраждали 8 людей, серед них — дитина

фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 22:15 "шахед" ворожий вдарив по пʼятиповерховому житловому будинку у Київському районі Харкова. БпЛА поцілив у квартиру на п’ятому поверсі.

"Всього постраждали вісім людей. У трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. У 21-річного мешканця опік шиї. Чоловік 58 років дістав поранення на обличчі", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, місто атакував ударний дрон "Герань-2". За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, ввечері 1 березня росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів пошкоджений багатоповерховий будинок, поранення дістала мирна жителька.