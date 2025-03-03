Россияне ударили по гражданскому авто на Херсонщине: погибла женщина, пострадал мужчина
Вчера вечером, 2 марта, войска РФ атаковали из БпЛА гражданский автомобиль в Бериславском районе. Есть жертва и пострадавший
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"В результате взрыва тяжелые ранения получила 48-летняя женщина. Она погибла на месте. Выражаю искренние соболезнования родственникам убитой", – говорится в сообщении.
Также во время атаки пострадал 53-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией. Он находится под наблюдением медиков.
Напомним, 1 марта российские оккупанты атаковали дроном жительницу Антоновки, что под Херсоном. Вчера 65-летняя женщина скончалась в больнице.
Также сообщалось, что 2 марта россияне атаковали дроном маршрутное такси в Херсоне. Одна пассажирка погибла, еще 10 - ранены.