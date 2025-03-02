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02 березня 2025, 12:05

У передмісті Херсона росіяни атакували дроном жінку: потерпіла померла у лікарні

02 березня 2025, 12:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора вранці, 1 березня, російські окупанти атакували безпілотником жительку селища Антонівка під Херсоном. Сьогодні 65-річна жінка померла у лікарні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Медики до останнього боролись за її життя, однак поранення виявились надто важкими. Щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня російські окупанти атакували майже 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів РФ 10 мирних жителів дістали поранення, серед них — дитина.

війна Херсонська ОДА смерть окупанти дрон жертва Херсонська область Прокудін Олександр Сергійович
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