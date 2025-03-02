Атака БпЛА на маршрутку в Херсоні: кількість постраждалих зросла, люди у важкому стані
Кількість потерпілих через скидання вибухівки на маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона зросла до 10. Одна пасажирка загинула
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
"В результаті атаки ворожого дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі загинула 53-річна жінка. Співчуття рідним та близьким…кількість поранених внаслідок чергового теракту рашистів зросла до 10, з них 4 у важкому стані", – йдеться в повідомленні.
За даними Романа Мрочка, серед потерпілих:
- Чоловіки 56 і 72 років та 66-річна жінка дістали мінно-вибухову травму.
- 19-річного хлопця поліцейські доставили до лікарні у тяжкому стані. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини, лівої ноги.
- 64-річний чоловік у тяжкому стані. В нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення голови, руки та ніг.
- Жінка 58 років також отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Стан середньої тяжкості.
- Тяжкі травми отримала 61-річна жінка. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
- Двоє жінок 69 і 73 років та 58-річний чоловік самі звернулись до лікарні. У них мінно-вибухова травма та уламкові поранення.
Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні. Повідомлялося про загиблого та багатьох поранених.
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