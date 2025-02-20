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20 лютого 2025, 18:24

Авіаудар по будинку у Херсоні: під завалами знайшли тіло матері постраждалих двійнят

20 лютого 2025, 18:24
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фото: ДСНС
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У Херсоні з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою в ніч на 20 лютого, дістали тіло жінки. Це остання загибла внаслідок цієї атаки

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що загибла жінка - мати двійнят, які були поранені через ворожу атаку.

Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки.

Нагадаємо, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на багатоповерхівку в Херсоні. Серед постраждалих – 14-річні брат із сестрою. У дітей – мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес, стан двійнят — середньої тяжкості.

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