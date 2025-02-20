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20 лютого 2025, 15:31

Удар по багатоповерхівці у Херсоні: рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка

20 лютого 2025, 15:31
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фото: МВА
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У Херсоні з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою в ніч на 20 лютого, дістали тіло чоловіка

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Особа загиблого встановлюється.

Нагадаємо, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на багатоповерхівку в Херсоні. Серед постраждалих – 14-річні брат із сестрою. У дітей – мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес, стан двійнят — середньої тяжкості.

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