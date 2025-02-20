Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: серед постраждалих є діти

фото: Херсонська МВА

Пізно ввечерів середу, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон трьома керованими авіабомбами. Один із КАБів влучив у багатоповерхівку у середмісті

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів 13-річних двійнят – хлопчика і дівчинку. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Діти у лікарні під наглядом медиків.

На даний момент відомо ще про трьох постраждалих чоловіків. В одного із них вибухова та черепно-мозкова травми, поранення ніг.

У 60-річного чоловіка садна чола, 36-річний чоловік отримав акубаротравму.

На місці працює комунальна техніка. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Як зазначив Мрочко, в одному з укриттів організували пункт незламності та штаб ліквідації наслідків влучання КАБ.

Нагадаємо, вчора ввечері окупанти масовано атакували дронами Одесу. У місті було чутно вибухи. Є руйнування та постраждалі.

Раніше ми повідомляли, що напередодні росіяни вдарили КАБом по Харківщині, загинув чоловік.