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20 лютого 2025, 09:13

Нічний удар по Херсону: постраждали 6 осіб, зруйновано 15 квартир

20 лютого 2025, 09:13
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фото: Херсонська МВА
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Унаслідок атаки російських військ на Херсон у ніч на 20 лютого зруйновано 15 квартир, постраждало 6 осіб

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, через удар зруйновано п'ятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з під'їздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.

На даний момент відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

У лікарні перебувають двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Також госпіталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця "прильоту". Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Ще трьом чоловікам бригада "швидкої" надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови.

На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.

До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це – рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.

Під завалами ще можуть бути люди, зазначив Прокудін.

Триває пошук потерпілих.

Нагадаємо, пізно ввечерів середу, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон трьома керованими авіабомбами. Один із КАБів влучив у багатоповерхівку у середмісті.

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