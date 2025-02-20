13:56  20 февраля
Минздрав обнародовал перечень лекарств, которые подешевеют с 1 марта
15:09  20 февраля
Фейсбук блокирует страницы районных ТЦК и их отделов
13:14  20 февраля
Буданов прогнозирует прекращение режима огня в 2025 году
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2025, 18:24

Авиаудар по дому в Херсоне: под завалами нашли тело матери пострадавших близнецов

20 февраля 2025, 18:24
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Херсоне из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой в ночь на 20 февраля, извлекли тело женщины. Это последняя погибшая в результате этой атаки

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"После почти суток работ спасателям удалось обнаружить тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что погибшая женщина - мать близнецов, которые были ранены из-за вражеской атаки.

В настоящее время работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины.

Напомним, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на многоэтажку в Херсоне. Среди пострадавших – 14-летний брат с сестрой. У детей – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс, состояние близнецов – средней тяжести.

война обстрел Херсон авиаудар Прокудин Александр Сергеевич
Оккупанты атаковали Запорожский район: пострадала женщина
20 февраля 2025, 15:58
Удар по многоэтажке в Херсоне: спасатели достали из-под завалов тело мужчины
20 февраля 2025, 15:31
Россияне ударили КАБами по поселку на Харьковщине: повреждена энергетическая инфраструктура
20 февраля 2025, 14:18
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Агрессивный менеджмент Трампа не останется без ответа
20 февраля 2025, 18:13
На Киевщине легковушка въехала в остановку и протаранила маршрутку: есть пострадавшие
20 февраля 2025, 18:09
Путевка в Молдову за 15 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему выезда мужчин за границу
20 февраля 2025, 18:04
Европейский инвестбанк готов кредитовать Украину для создания фонда доступного жилья
20 февраля 2025, 17:58
В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 21 февраля
20 февраля 2025, 17:46
В Одессе раздался взрыв: повреждены автомобили
20 февраля 2025, 17:37
Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом
20 февраля 2025, 17:19
Россияне массированно ударили по Константиновке: четверо погибших
20 февраля 2025, 17:08
На дорогах Харькова ТЦК и полиция перехватывают автомобили, – соцсети
20 февраля 2025, 16:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »