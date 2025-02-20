Авиаудар по дому в Херсоне: под завалами нашли тело матери пострадавших близнецов

фото: ГСЧС

В Херсоне из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой в ночь на 20 февраля, извлекли тело женщины. Это последняя погибшая в результате этой атаки

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"После почти суток работ спасателям удалось обнаружить тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что погибшая женщина - мать близнецов, которые были ранены из-за вражеской атаки.

В настоящее время работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины.

Напомним, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на многоэтажку в Херсоне. Среди пострадавших – 14-летний брат с сестрой. У детей – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс, состояние близнецов – средней тяжести.