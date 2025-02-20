Окупанти атакували Запорізький район: постраждала жінка
В четвер, 20 лютого, російська армія атакувала безпілотником село Біленьке Запорізького району
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки постраждала 77-річна місцева жителька.
Жінці надали всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, впродовж 19 лютого окупанти завдали 530 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На дорогах Харкова ТЦК та поліція перехоплюють автомобілі, – соцмережі
20 лютого 2025, 16:45В Україні з недобудов зроблять житло для переселенців
20 лютого 2025, 16:44Буданов ще восени 2021-го наголошував на неминучості вторгнення РФ і демонстрував карту нападу
20 лютого 2025, 16:24За кого на президентських виборах проголосували б українці: соцопитування
20 лютого 2025, 15:44Удар по багатоповерхівці у Херсоні: рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка
20 лютого 2025, 15:31Нова реальність. Стислий опис
20 лютого 2025, 15:21Фейсбук блокує сторінки районних ТЦК та їх відділів
20 лютого 2025, 15:09Вибори в Україні: голова ЦВК розповів, за яких умов та коли вони можливі
20 лютого 2025, 14:58В ООН дали коментар щодо легітимності Зеленського
20 лютого 2025, 14:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі блоги »