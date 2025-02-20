фото: ДСНС

Стан поранених внаслідок авіаудару по Херсону двійнят - середньої тяжкості, їхню маму ще шукають під завалами

Про це повідомляє Херсонська ОВА з посиланням на директорку обласної дитячої лікарні Інну Холодняк, передає RegioNews.

За її словами, стан двійнят — середньої тяжкості, вони знаходяться під наглядом медичних працівників. Діти проходять дообстеження.

Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 19 лютого, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на багатоповерхівку в Херсоні.

Постраждали 14-річні брат із сестрою. У дітей - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Мама дітей в момент атаки перебували в спальні, куди прийшовся основний удар.

Нині рятувальники проводять розбір завалів й продовжують її пошуки.