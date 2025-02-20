Авіаудар по Херсону: лікар розповіла про стан дітей
Стан поранених внаслідок авіаудару по Херсону двійнят - середньої тяжкості, їхню маму ще шукають під завалами
Про це повідомляє Херсонська ОВА з посиланням на директорку обласної дитячої лікарні Інну Холодняк, передає RegioNews.
За її словами, стан двійнят — середньої тяжкості, вони знаходяться під наглядом медичних працівників. Діти проходять дообстеження.
Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 19 лютого, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на багатоповерхівку в Херсоні.
Постраждали 14-річні брат із сестрою. У дітей - мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Мама дітей в момент атаки перебували в спальні, куди прийшовся основний удар.
Нині рятувальники проводять розбір завалів й продовжують її пошуки.
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