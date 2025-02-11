Україна врятувала з російської окупації ще чотирьох дітей
Ще чотирьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. З російської окупації врятували дівчинку та трьох хлопчиків
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі Президента Bring Kids Back UA та наполегливій роботі команди Save Ukraine.
"Це – дівчинка і три хлопчики, яким від 10 до 17 років. Чотири історії, сповнені болю, боротьби й відданості Україні.
Підліток, який не зламався під тиском росіян і попри небезпеку чинив спротив. Двійнята, яких дідусь не віддав до російської школи попри погрози окупантів. Малий хлопчик, який втратив батьків через ворожий обстріл", – йдеться у повідомленні.
Наразі діти перебувають у безпеці, з ними працюють медики та психологи.
Зазначається, що цьогоріч на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати 11 дітлахів.
Нагадаємо, на початку лютого Україна повернула з російської окупації 12 дітей.
Раніше повідомлялося, що РФ активно перешкоджає поверненню українців з тимчасово окупованих територій, створюючи максимальні труднощі для гуманітарної евакуації.