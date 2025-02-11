Україна врятувала з російської окупації ще чотирьох дітей

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі Президента Bring Kids Back UA та наполегливій роботі команди Save Ukraine.

"Це – дівчинка і три хлопчики, яким від 10 до 17 років. Чотири історії, сповнені болю, боротьби й відданості Україні.

Підліток, який не зламався під тиском росіян і попри небезпеку чинив спротив. Двійнята, яких дідусь не віддав до російської школи попри погрози окупантів. Малий хлопчик, який втратив батьків через ворожий обстріл", – йдеться у повідомленні.