Росія створює максимальні труднощі для повернення українців з окупації, – Лубінець

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу в Івано-Франківську, передає RegioNews.

"Позиція РФ – зробити все, щоб громадяни з ТОТ не повертались, або ж повертались з максимальними проблемами", – зазначив Лубінець.

Зокрема, омбудсмен зазначив, що логістичні маршрути евакуації часто прокладаються таким чином, що українці спочатку потрапляють на територію Росії, перетинаючи кілька кордонів.

"У нас були випадки, коли ми неодноразово намагались повернути людину, і це не вдавалось. Лише з третьої спроби, або за прямого посередництва міжнародних партнерів. Є випадок, коли ми одного хлопчика повертали тричі. Це вдалося зробити лише за допомогою дипломатів з Катару", – розповін омбудсмен.

Також омбудсмен підтвердив, що звернень від українців, які хочуть повернутися з ТОТ, продовжує надходити багато, що свідчить про величезні труднощі та запити на допомогу.

Нагадаємо, Україна змогла повернути п’ятьох дітей, які тривалий час перебували під російською окупацією. Так, з тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини та Херсонщини вдалось повернути дітей віком від 1,5 до 18 років.