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Україні вдалось повернути з окупації ще 12 дітей. Це сталось рамках ініціативи Bring Kids Back UA

Про це передає RegioNews із посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Врятовані діти пережили нестерпні випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори".

Також в Україну повернули 8-річну дівчинку, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

"Висловлюю щиру подяку нашим партнерам Save Ukraine за професійну роботу та самовіддане сприяння в організації рятувальної місії. Кожна врятована дитина – це перемога", – написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україна змогла повернути з тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини та Херсонщини пʼятьох дітей віком від 1,5 до 18 років