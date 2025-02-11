Украина спасла из российской оккупации еще четырех детей

иллюстративное фото: facebook.com/SaveUkraine

Еще четверых детей удалось вернуть с временно оккупированной части Херсонщины на подконтрольную Украине территорию. Из российской оккупации спасли девочку и троих мальчиков

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Возвращение детей стало возможным благодаря инициативе Президента Bring Kids Back UA и упорной работе команды Save Ukraine.

"Это – девочка и три мальчика, которым от 10 до 17 лет. Четыре истории, полны боли, борьбы и преданности Украине. Подросток, который не сломался под давлением россиян и, несмотря на опасность, сопротивлялся. Близнецы, которых дедушка не отдал в российскую школу, несмотря на угрозы оккупантов. Маленький мальчик, потерявший родителей из-за вражеских обстрелов", – говорится в сообщении.

В настоящее время дети находятся в безопасности, с ними работают медики и психологи.

Отмечается, что в этом году на подконтрольную Украине территорию удалось эвакуировать 11 детей.

Напомним, в начале февраля Украина вернула из российской оккупации 12 детей.

Ранее сообщалось, что РФ активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные затруднения для гуманитарной эвакуации.