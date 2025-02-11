Украина спасла из российской оккупации еще четырех детей
Еще четверых детей удалось вернуть с временно оккупированной части Херсонщины на подконтрольную Украине территорию. Из российской оккупации спасли девочку и троих мальчиков
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Возвращение детей стало возможным благодаря инициативе Президента Bring Kids Back UA и упорной работе команды Save Ukraine.
"Это – девочка и три мальчика, которым от 10 до 17 лет. Четыре истории, полны боли, борьбы и преданности Украине.
Подросток, который не сломался под давлением россиян и, несмотря на опасность, сопротивлялся. Близнецы, которых дедушка не отдал в российскую школу, несмотря на угрозы оккупантов. Маленький мальчик, потерявший родителей из-за вражеских обстрелов", – говорится в сообщении.
В настоящее время дети находятся в безопасности, с ними работают медики и психологи.
Отмечается, что в этом году на подконтрольную Украине территорию удалось эвакуировать 11 детей.
Напомним, в начале февраля Украина вернула из российской оккупации 12 детей.
Ранее сообщалось, что РФ активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные затруднения для гуманитарной эвакуации.